Rekordhohe SAP an der Kappungsgrenze

filiconcarne schrieb 03.12.24, 08:53

So wie andere es weiter unten beschrieben haben: einen Teil verkaufen und/oder mit Zertifikaten arbeiten/absichern. SAP deckt als einzige Aktie im DAX wirklich die KI-Fantasie komplett ab, das sollte den Kurs prinzipiell stützen. Letztlich ist es eine Frage, wie lange Dein Anlagehorizont ist. Und wenn Du verkaufst: was kaufst Du dafür?



Wenn es an den Börsen einen Einbruch gibt, wenn also der Gesamtmarkt einen Rücksetzer erlebt, wird auch SAP mit runtergehen, das sah man in den letzten Monaten immer wieder.