Produktionsstart, Bohrprogramme und Ressourcenschätzung im Fokus

Vollbild / Der Aktienkurs von Tocvan an der Heimatbörse in Kanada befindet sich in einem Aufwärtstrend und zeigt insbesondere zu Jahresbeginn eine starke Performance.

Bei Tocvan Ventures Corp. geht es mit grossen Schritten in die Produktion. Kurz vor Weihnachten wurde eine Beteiligungsrunde über $2,1 Mio. mit institutionellen und privaten Investoren erfolgreich abgeschlossen. Bereits im 2. Quartal dieses Jahres wird der Produktionsstart beim Pilar Gold-Silber-Projekt im minenfreundlichen Sonora, Mexiko, erwartet.

Die Zeit bis dahin wird alles andere als langweilig, denn wie in der heutigen Pressemitteilung des Unternehmens zu lesen ist, sind nun schon 2 Bohrprogramme gleichzeitig im Gange. Bemerkenswert ist zudem, dass die Tocvan-Aktie in den vergangenen Jahren zu Jahresbeginn stets einen deutlichen Aufwärtstrend zeigte. Angesichts zahlreicher positiver Entwicklungen im Unternehmen und im Goldmarkt wäre es nicht verwunderlich, wenn sich dieser Trend diesmal noch deutlicher verstärkt!

• Die ersten Bohrergebnisse werden Ende Januar / Anfang Februar erwartet.

• Bis Weihnachten wurden im Gran-Pilar-Expansionsgebiet 4 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 776 m abgeschlossen. Dabei wurden mehrere Goldtrends erstmals durch Bohrungen getestet, um die Ausdehnung der Mineralisierung weiter zu definieren. Das RC-Bohrprogramm wird das ganze Jahr über fortgesetzt, wodurch eine Vielzahl von Laborergebnissen erwartet wird.



Vollbild / Das Kernbohrgerät ist auf dem Pilar-Grundstück eingetroffen und ist bereits in Betrieb.

• In der heutigen News wurde ebenfalls bekannt, dass gleichzeitig nun auch die Kernbohrungen in der Main Zone Lagerstätte begonnen haben. Diese Bohrungen haben zum Ziel, eine erste Ressourcenschätzung für die Main Zone zu liefern. Die ersten Bohrergebnisse werden Ende Februar bis Anfang März erwartet.

• Während die beiden Bohrprogramme laufen und bereits für einen intensiven Newsflow in den kommenden Monaten sorgen, wird Tocvan parallel daran arbeiten, die Testmine bis Ende des 1. Quartals fertigzustellen. Der Produktionsstart ist für Anfang des 2. Quartals geplant, und bis zum 3. Quartal soll die Produktion so weit fortgeschritten sein, dass das "Proof of Concept" der Projektwirtschaftlichkeit deutlich wird.

Tocvan CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen Pressemitteilung: "Wir begrüßen 2025 als wichtiges Jahr, in dem unser Augenmerk auf zwei wichtige Projektfortschritte gerichtet ist: erstens die Durchführung und fortlaufende Erweiterung einer Ressourcenschätzung sowie zweitens die Einrichtung einer Pilotmine zum Konzeptnachweis und die Verarbeitung des dabei geförderten Materials. Die Bohrungen sind noch im Gange und wir rechnen mit den Ergebnissen der RC-Bohrungen und der Oberflächenexplorationsarbeiten im gesamten Erweiterungsgebiet Gran Pilar ab der zweiten Januarhälfte bis Februar. Die ersten Ergebnisse der Kernbohrungen erwarten wir Ende Februar/Anfang März. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin auf den Betrieb einer Pilotmine hinarbeiten, mit dem Ziel, im dritten Quartal dieses Jahres eine Produktion zum Konzeptnachweis zu erreichen. Das Tocvan-Team wünscht allen ein glückliches und gesundes Jahr 2025. Angesichts der spannenden Entwicklungen sind wir zuversichtlich, dass Tocvan und seinen Aktionären ein großartiges Jahr bevorsteht."

Fazit

Tocvan Ventures Corp. startet mit einem klaren Fokus und starken Zielen in das Jahr 2025. Die Kombination aus einer erfolgreichen Finanzierung, laufenden Bohrprogrammen und dem geplanten Produktionsstart beim Pilar-Gold-Silber-Projekt deutet auf ein äußerst ereignisreiches und wertschöpfendes Jahr hin. Besonders die geplante Fertigstellung der Testmine und der Nachweis der Wirtschaftlichkeit im 3. Quartal werden entscheidende Meilensteine für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens setzen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil : Der Goldpreis hat ein so hohes Niveau erreicht, dass Minenprojekte in Mexiko besonders attraktiv und rentabel sind. Dank der kostengünstigen und hocheffizienten Haufenlaugungsmethode liegen die Produktionskosten deutlich unter denen anderer Regionen weltweit. In Verbindung mit dem minenfreundlichen Umfeld in Sonora bietet das Pilar-Projekt hervorragende Voraussetzungen, um hochprofitabel zu produzieren.

Mit einer Vielzahl an erwarteten Bohrergebnissen und einem kontinuierlichen Newsflow bietet Tocvan seinen Aktionären eine spannende Perspektive für die kommenden Monate. Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, seine Vision in greifbare Erfolge umzusetzen.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 56.687.697

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,50 CAD (07.01.2025)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,323 EUR (08.01.2025)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

