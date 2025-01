Goliath Resources - "Phänomenale" Kontinuität hochgradiger Goldmineralisierung

Am Dienstag dieser Woche meldete Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern seiner Feldsaison 2024 auf der Golddigger-Liegenschaft im Goldenen Dreieck in British Columbia. Die Bohrlöcher GD-24-262, GD-24-272 und GD-24-273 bestätigen die Erweiterung der hochgradigen Goldzone Bonanza von 180.000 m² (720 x 612 x 410 m) auf 341.000 m² (835 x 685 x 612 x 410 m), die auch für weitere Erweiterungen offenbleibt. Die Ergebnisse von 96 der 105 Bohrlöcher stehen noch aus.



Karte der potenziell hochgradigen Bonanza-Zone; Quelle: Goliath Resources



CEO Roger Rosmus hebt in seinen Kommentaren die beeindruckende hochgradige Beschaffenheit der gebohrten Mineralisierung und die "phänomenale" Kontinuität der Goldmineralisierung sowie Vorkommen von sichtbarem Gold in 92 % der Bohrlöcher von 2024 hervor (gegenüber 32 % im Jahr 2023). Laut dem CEO von Goliath könnten gestapelte Adersysteme, die in entgegengesetzte Richtungen abfallen, auf zwei Quellen hinweisen, die über 2 000 Meter voneinander entfernt sind, aber auch auf eine große Quelle, die unter den verschiedenen Mineralisierungszonen liegt. Rosmus verweist auf die kontinuierliche Verbesserung und das Wachstum der Entdeckung, was ihn dazu veranlasst, Golddigger mit Projekten zu vergleichen, die bereits zu Minen geworden sind.

Hochgradige Goldzone Bonanza

Während der nur drei Monate dauernden Saison 2024 wurde die Bonanza-Zone von einem dreieckigen in ein rechteckiges Gebiet umdefiniert. Alle 64 Bohrlöcher, die dort gebohrt wurden, durchschnitten eine bedeutende Mineralisierung und 59 dieser Löcher enthielten sichtbares Gold, wie das Unternehmen mitteilt.

Besonders beachtliche Bohrergebnisse:

GD-24-262 (Goldsmith Pad):

Surebet Zone: 32,67 g/t AuEq über 4,0 m, einschließlich 130,14 g/t AuEq über 1,0 m.

Bonanza-Zonen 1-3: Zu den Highlights zählen 39,34 g/t AuEq auf 2,0 m und 33,80 g/t AuEq auf 3,1 m.

GD-24-273 (Haymaker Pad):

Surebet Zone: 8,77 g/t AuEq auf 3,45 m.

Bonanza Zone: 32,65 g/t AuEq auf 1,05 m.

GD-24-272 (Postmann-Pad):

Surebet Zone: 6,20 g/t AuEq auf 3,0 m.

Bonanza Zone: 5,64 g/t AuEq auf 3,0 m.

Während frühere Bohrlöcher wie GD-23-197 (34,03 g/t AuEq auf 9 m) und GD-24-235 (35,04 g/t AuEq auf 5,25 m) die Kontinuität unterstreichen, bestätigt neue, tiefer gelegene Mineralisierung in 1.239 m Tiefe das noch ungenutzte Potenzial mit sichtbarem Gold und sulfidreichen Quarzadern in mehreren Bohrlöchern (Ergebnisse stehen noch aus). Außerdem stimmt die erweiterte Bonanza-Zone mit der Surebet-Zone überein, die 200 Meter oberhalb des Talbodens in 900 Metern Höhe zu Tage tritt.

Goliath wird die verbleibenden Ergebnisse der Bohrung 2024 natürlich veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind, was in Anbetracht der großen Anzahl an noch ausstehenden Proben in den kommenden Wochen und Monaten für einen stetigen Nachrichtenfluss sorgen sollte.

In der Zwischenzeit werden sich die Bohrungen im Jahr 2025 darauf konzentrieren, die Mineralisierung in alle Richtungen zu erweitern, einschließlich in die Tiefe, in Richtung der potenziellen Quelle der Flüssigkeiten, die für die umfangreiche hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung auf der Entdeckung Surebet verantwortlich sind.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.