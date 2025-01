Diese Eier-Aktie wird nach starken Quartalszahlen flügge

Gründe für die starke Performance

"Die robuste Nachfrage nach Schaleneiern führte zu einem deutlichen Anstieg der verkauften Dutzend, unterstützt durch den saisonalen Anstieg vor Thanksgiving und die Umsätze aus unserer jüngsten Akquisition", erklärte CEO Sherman Miller. Die Übernahme wurde im Juni abgeschlossen.

Miller hob zudem die höheren Marktpreise hervor, die durch das eingeschränkte Angebot an Schaleneiern weiter gestiegen sind. "Die jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe haben das Angebot erheblich reduziert", fügte er hinzu.

Vogelgrippe belastet Angebot, aber kein Risiko für Verbraucher

Seit März 2024 waren fast tausend Milchviehherden in den USA von der Vogelgrippe betroffen, wodurch allein im Dezember fast 20 Millionen Haushühner getötet wurden, berichtete Barron’s-Analyst Josh Nathan-Kazis. Cal-Maine betonte jedoch, dass laut den US Centers for Disease Control and Prevention keine Übertragung des Virus durch sicher gehandhabte und korrekt gekochte Eier möglich sei. "Es gibt kein bekanntes Risiko für Eier, die derzeit auf dem Markt sind", erklärte das Unternehmen.

Ausblick

Die positiven Ergebnisse und der stabile Ausblick des Unternehmens spiegeln eine Kombination aus saisonalem Nachfrageschub, Preisanstieg und effizienter Unternehmensführung wider. Cal-Maine bleibt einer der Hauptprofiteure der aktuellen Marktsituation im Eiermarkt. Anleger honorieren die solide Entwicklung mit einer weiterhin starken Kursperformance.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cal-Maine Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 106,8EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.