USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit fast einem Jahr In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter gesunken und haben den tiefsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Ihre Anzahl fiel in der vergangenen Woche um 10.000 auf 201.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in …