Gipfel zur Ostsee-Sicherheit in Helsinki - Scholz mit dabei

HELSINKI (dpa-AFX) - Nach mehreren mutmaßlichen Sabotageakten in der Ostsee wollen die Nato-Verbündeten unter den Anrainerstaaten auf einem Gipfel in Finnland über die Sicherheit in der Region sprechen. Der finnische Staatspräsident Alexander Stubb und Estlands Ministerpräsident Kristen Michal werden die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der an die Ostsee grenzenden Nato-Länder am kommenden Dienstag im Präsidentenpalast in Helsinki gemeinsam ausrichten, wie Stubbs Büro mitteilte.

Unter den Teilnehmern sind demnach auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die EU-Kommission wird von Vizepräsidentin Henna Virkkunen vertreten. Russland ist als einziger der Ostsee-Anrainer nicht dabei.