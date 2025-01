TRICORBRAUN ÜBERNIMMT DIE EUROPÄISCHEN VERPACKUNGSANBIETER EUROGLAS UND GLASPACK

Übernahmen stärken die Position von TricorBraun in der DACH-Region weiter

ST. LOUIS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- TricorBraun, ein weltweit führender Anbieter von Verpackungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der in Deutschland ansässigen Euroglas und der in Österreich ansässigen Glaspack, Vertriebshändler von starren Verpackungslösungen für den europäischen Markt, getroffen hat. Diese Übernahmen erweitern die Präsenz von TricorBraun im Verpackungsbereich in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).