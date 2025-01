ClariMed ernennt Ross Dehmoobed zum Vice President of Software und führt umfassende digitale Gesundheitsdienste ein

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Software-Engineering und in Führungspositionen in sicherheitskritischen und regulierten Branchen, insbesondere in der Medizintechnik und der Automobilindustrie, bringt Ross eine Fülle von Fachwissen über das gesamte Spektrum der Software für medizinische Geräte mit. Sein umfassender Hintergrund erstreckt sich auf die Bereiche In-vitro-Diagnostik (IVD), Patientenüberwachung, Zelltherapie, digitale Pathologie und vieles mehr, wo er durchweg innovative, skalierbare und sichere Softwarelösungen geliefert hat, die strenge regulatorische Standards erfüllen, die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Diagnostik vorantreiben und die Erwartungen der Kunden übertreffen.

CHADDS FORD, Pa., 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der menschenzentrierten Entwicklung von Medizinprodukten und Zulassungsdienstleistungen, hat die Ernennung von Ross Dehmoobed zum Vice President of Software and Digital Services bekannt gegeben.

In seiner neuen Funktion als Vice President of Software and Digital Services bei ClariMed wird Ross die Bemühungen des Unternehmens zur Weiterentwicklung seiner Software- und Digital-Health-Fähigkeiten anführen und sich dabei auf den Aufbau eines Weltklasse-Teams, die Förderung von Innovationen und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Mehrwerts für Kunden konzentrieren. Seine Führung wird sicherstellen, dass ClariMed weiterhin transformative Lösungen in Bereichen wie Softwareentwicklung, UX/UI-Design, AI/ML, Cloud und Konnektivität sowie Cybersicherheit entwickelt. Diese Bemühungen werden das Ziel des Unternehmens unterstützen, das Gesundheitswesen und die Diagnostik durch innovative digitale Lösungen zu revolutionieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

„Die Ernennung von Ross stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von ClariMed dar", sagte Kelley Kendle, CEO von ClariMed. „Seine profunde Erfahrung in regulierten Branchen und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung konformer Softwarelösungen werden entscheidend dazu beitragen, unsere Fähigkeiten zu erweitern und unseren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten."

Bevor er zu ClariMed kam, war Ross Vice President of Software and Platforms bei Veranex (früher Fusion Biotec), wo er eine entscheidende Rolle beim Aufbau und der Skalierung eines multidisziplinären Softwareteams spielte. Unter seiner Leitung hat das Team seine Fähigkeiten in den Bereichen eingebettete Systeme, mobile, Cloud- und Web-Lösungen ausgebaut, wobei der Schwerpunkt auf Softwarequalität und Cybersicherheit lag. Ross trieb auch Initiativen voran, die den Kundenwert durch innovative Softwarestrategien steigerten und die nahtlose Bereitstellung von konformen Lösungen für regulierte Branchen sicherstellten.

„Ich freue mich darauf, bei ClariMed unsere Software- und Digital-Health-Fähigkeiten zu erweitern und ein hervorragendes Expertenteam aufzubauen, das in der Lage ist, die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Diagnostik neu zu definieren. Der Aufbau und die Betreuung von leistungsstarken Teams waren immer schon zentrale Elemente meiner Karriere, und ich freue mich darauf, dies auch hier erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam werden wir die Grenzen der Innovation in den Bereichen KI/ML, Cloud-Konnektivität und Cybersicherheit verschieben und transformative Lösungen bereitstellen, die das Gesundheitswesen stärken, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten und ihre Zufriedenheit gewährleisten", so Ross Dehmoobed.

Ross' Führungsqualitäten, sein technisches Fachwissen und sein strategischer Weitblick werden die Position von ClariMed als globaler Branchenführer in den Bereichen Human Factors und medizinische Geräte weiter stärken.

Informationen zu ClariMed:

ClariMed ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungs- und Zulassungspraxis für medizinische Produkte, die von Herstellern von Arzneimitteln und Medizinprodukten entwickelt werden. Unsere erstklassigen professionellen Dienstleistungen fördern die Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und wirksame Anwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns unter www.Clarimed.com.

