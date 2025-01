Die DJI Matrice 4-Serie bietet neue Intelligenz bei Einsätzen in der Luft

„Mit der Matrice 4-Serie läutet DJI in der Drohnenwelt eine neue Ära in Sachen intelligente Einsätze in der Luft ein. Dank der integrierten KI-Funktion bei unseren branchenführenden Enterprise-Drohnen können Such- und Rettungsteams noch schneller Leben retten. Darüber hinaus verfügt die Matrice 4-Serie über verbesserte smarte Funktionen und kann damit die steigenden betrieblichen Anforderungen in verschiedenen komplexen Szenarien besser erfüllen."

Mehrere intelligente Sensoren für detaillierte Darstellungen bei Nacht und Tag und präzises Kartieren

Die DJI Matrice 4-Serie verfügt über eine mittlere Telekamera und eine Telekamera. Mit dem 3-fachen, optischen, mittleren 70-mm-Teleobjektiv lassen sich bei Inspektionen von Stromleitungen und Brücken Schrauben und Risse aus einer Entfernung von zehn Metern erkennen. Die 168-mm-Telekamera kann bei Inspektionen aus der Ferne Details aus bis zu 250 Metern Entfernung erfassen. Darüber hinaus misst der Laser-Entfernungsmesser Distanzen von bis zu 1.800 Metern Entfernung.

Die DJI Matrice 4T eignet sich für verschiedene Branchen und Szenarien, z. B. für den Rettungsdienst, für die öffentliche Sicherheit und für das Energiemanagement. Die Infrarot-Wärmebildkamera unterstützt einen hochauflösenden Modus mit bis zu 1280 x 1024 Pixeln. Die NIR-Zusatzleuchte kann Distanzen von bis zu 100 Metern beleuchten. Es verfügt außerdem über ein 24-mm-Weitwinkelobjektiv sowie einen IR-Cut-Filter für klare Bilder bei Tag und Nacht. DJI stellt hierfür zudem die notwendigen Modellschulungstools und den Zertifizierungsprozess für externe Entwickler zur Verfügung. Sie können damit die integrierten Computing-Funktionen nutzen und so neue KI-Anwendungsbereiche für Drohnen voll ausschöpfen.