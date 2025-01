Bitcoin und Altcoins brechen ein - kommt der totale Krypto-Kollaps?

Während Bitcoin und Ethereum sich trotz starker Verluste noch in relativer Stabilität befinden, scheinen Altcoins besonders unter Druck zu stehen. Die geringere Liquidität vieler Altcoins macht sie anfälliger für makroökonomische Schocks.

XRP verlor etwa 4,5 Prozent, Solana fiel um etwa 8 Prozent, Dogecoin brach um etwa 11 Prozent ein, und Cardano erlitt mit einem Minus von etwa 13 Prozent die schwersten Verluste. Der GMCI 30-Index, der die Performance der 30 größten Kryptowährungen misst, sank um 7,5 Prozent und signalisiert eine breite Schwäche im Markt.

Makroökonomische Ängste belasten die Märkte

Die jüngste Schwäche des Kryptomarktes steht in engem Zusammenhang mit makroökonomischen Unsicherheiten. Analysten führen die Verluste auf Ängste vor einer anhaltend hohen Inflation und mögliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurück. Min Jung, Analystin bei Presto Research, erklärt, dass nicht nur der Kryptomarkt, sondern auch die Aktienmärkte – darunter NASDAQ und S&P 500 – gestern nachgaben.

Der Grund dafür seien unerwartet starke Wirtschaftsdaten aus den USA, die Inflationsängste befeuerten. Gleichzeitig stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit April, was zusätzlichen Druck auf risikoreiche Anlagen ausübte.

Die Inflation bleibt ein zentrales Thema. Die jüngsten Daten des ISM Manufacturing Index zeigten ein stärkeres Wachstum der US-Wirtschaft als erwartet, was die Befürchtung verstärkte, dass die Federal Reserve ihre Zinspolitik länger restriktiv halten könnte.

Fed-Politik und starker US-Dollar sorgen für Unsicherheit

Die Unsicherheit am Markt wird zusätzlich durch die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve verstärkt. Rachael Lucas, Analystin bei BTC Markets, betont, dass die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell im Dezember weiterhin nachwirken. Damals machte Powell deutlich, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei. Die Erwartungen an Zinssenkungen haben sich seitdem verflüchtigt, stattdessen rechnet der Markt mit anhaltend hohen Zinsen, was für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgt.

Der US-Dollar, gemessen am Dollar Index (DXY), verstärkte die Marktschwäche weiter. Trotz Zinssenkungen durch die Fed zeigte der Dollar eine überraschende Stärke und erreichte ein neues Mehrjahreshoch. Dieser Trend macht Kryptowährungen als alternative Anlagen weniger attraktiv, insbesondere in einem Umfeld steigender Renditen.

Ausblick: Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Die mittelfristige Perspektive für den Kryptomarkt bleibt unklar. Laut Joe McCann, CEO von Asymmetric, deuten technische und makroökonomische Signale auf weitere kurzfristige Schwächen hin. Dennoch bleibt er langfristig optimistisch und sieht in solchen Korrekturen Chancen für langfristige Investitionen. "Solche Rücksetzer bieten Gelegenheiten, um bei günstigen Preisen einzusteigen. Es ist jedoch eine Herausforderung, die richtigen Einstiegszeitpunkte zu identifizieren", betont McCann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

