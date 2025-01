Das sind die Dividenden-Perlen für 2025

Der erste Handelstag des neuen Jahres war von Volatilität geprägt. Alle drei großen Indizes schlossen am Donnerstag erneut im Minus, nachdem sie den Tag zunächst mit Gewinnen begonnen hatten. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten damit bereits den fünften Verlusttag in Folge – ihre längsten Verlustserien seit April. Der Dow Jones Industrial Average fiel ebenfalls, und zwar den vierten Tag in Folge.

Vor diesem Marktumfeld hat UBS nach Aktien gesucht, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten von hoher Qualität sind und deren Dividendenzahlungen wahrscheinlich nicht gekürzt werden. Das Unternehmen prognostiziert eine Wahrscheinlichkeit von 22,9 Prozent für Dividendensenkungen über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg und stellt fest, dass die USA weiterhin die "sicherste Region für Dividenden" darstellen, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 6,2 Prozent für Kürzungen.

Japan wird zudem als "bevorzugte Region" für Dividendenwachstum angesehen, mit einer prognostizierten Wachstumsrate von 9,9 Prozent. Im Gegensatz dazu sind die Aussichten für Dividendenwachstum in der Pazifikregion (ohne Japan) sowie in Europa negativ.

Aktien auf der globalen Dividendenliste von UBS

Exxon Mobil

Exxon Mobil hat eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent und kehrte im dritten Quartal 9,8 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück. Für das vierte Quartal erhöhte das Unternehmen seine Dividende auf 0,99 US-Dollar pro Aktie.

Laut LSEG-Daten bewerten 17 von 29 Analysten Exxon als "Buy" oder "strong buy", während 11 eine "Hold"-Empfehlung abgeben. Der durchschnittliche Kurszielwert von 130 US-Dollar deutet auf ein Kurspotenzial von etwa 21 Prozent hin.

Exxon hat kürzlich angekündigt, ein Erdgaswerk zu bauen, um Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu betreiben.

McDonald’s

McDonald’s zahlt eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent. Im September erhöhte das Unternehmen seine Quartalsdividende um 6 Prozent auf 1,77 US-Dollar pro Aktie, was die 48. jährliche Dividendenerhöhung in Folge darstellt.

Am Donnerstag stiegen McDonald’s-Aktien um rund 1 Prozent, nachdem Arcos Dorados, ein wichtiger Franchise-Partner, seinen 20-jährigen Master-Franchise-Vertrag verlängert hatte.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson bietet eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent und erklärte kürzlich eine Dividende von 1,24 US-Dollar pro Aktie für das erste Quartal. Dies entspricht einer Erhöhung um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Allerdings haben die Aktien des Unternehmens im vergangenen Jahr mehr als 10 Prozent an Wert verloren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion