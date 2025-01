BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote von Konzernchef Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas auf "Outperform" belassen. Das Kursziel bestätigte Analyst Stacy Rasgon in einer am …