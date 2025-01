7,6 Prozent: Diesen renditestarken Monatszahler müssen Anleger kennen!

Trotz vergleichsweise moderater Bewertungen stehen Dividendenaktien in einem inzwischen als teuer geltenden Markt unter Druck. Der Grund hierfür ist der fortgesetzte Renditenanstieg insbesondere bei US-Staatsanleihen, deren Kupons dadurch zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Ausschüttungen privater Unternehmen wird.

Vor allem Dividendenaktien mit Ausschüttungsrenditen im niedrigen einstelligen Prozentbereich hatten in den vergangenen Wochen mit Kursverlusten zu kämpfen. Ein besonders prominentes Beispiel hierfür ist der Dividendenkönig Procter & Gamble.

Zwar ist das Unternehmen einer der zuverlässigsten Dividendenzahler überhaupt, die vergleichsweise niedrige Rendite von 2,5 Prozent ist gegenüber US-Staatsanleihen, die im Fall von Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit 4,6 Prozent verzinst sind, jedoch nicht mehr konkurrenzfähig. Die Aktie steht daher vor einer scharfen Korrektur.

Darum sind hohe Dividendenrenditen aktuell besonders gefragt

Deutlich besser behauptet haben sich zuletzt Aktien mit besonders hohen Dividendenrenditen – dazu gehören ausgerechnet Immobilienaktien, die eigentlich als Verlierer steigender Marktzinsen gelten, da diese für höhere Refinanzierungskosten und geringere Investitionserträge sorgen.

Eine dieser Immobilienaktien ist der US-REIT EPR Properties, der in einer besonders spannenden Nische aktiv ist und derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 7,6 Prozent bietet. Vor allem für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in die Welt der ausschüttungsstarken Wertpapiere bietet EPR Properties neben der überdurchschnittlich hohen Ausschüttung einen unschätzbaren Vorteil.

Das Unternehmen ist ein sogenannter Monatszahler und schüttet nicht quartalsweise, sondern monatlich eine Dividende aus. Das sorgt rasch für einen hohen Cashflow und ist besonders motivierend. Damit ein ganz herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe des Dividenden-Radars im neuen und hoffentlich erfolgreichen Börsenjahr 2025!

EPR Properties bietet 7,6 Prozent – und zahlt monatlich

Wie bei NNN REIT, dem in der letzten Ausgabe des Dividenden-Radars vorgestellten Titel, handelt es sich bei EPR Properties um einen sogenannten Triple-Net-Lease-REIT. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Immobilien unter der Maßgabe vermietet, dass sich die Mieter selbst um die Instandhaltung, Versicherung und Betriebskosten kümmern, dafür aber geringere Mieten entrichten, als das bei Verträgen der Fall wäre, in denen diese Ausgaben Teil der Mietkosten sind.

Während sich NNN REIT, das gegenwärtig eine Dividendenrendite von fast 6 Prozent bietet, auf Einzelhandelsimmobilien spezialisiert hat, ist EPR Properties ein Spezialist für Freizeitimmobilien. Noch bis vor wenigen Jahren lautete der Name des Unternehmens daher Entertainment Properties Trust. Inzwischen ist die Breite des Immobilienportfolios jedoch deutlich gewachsen.

Spannende Nische: Unterhaltungs- und Freizeitimmobilien

Gegründet wurde das Unternehmen 1997. Von der damaligen Idee, vor allem auf große Kinokomplexe zu setzen, Gründer war ein ehemaliger Vorstand des inzwischen angeschlagenen Filmtheaterbetreibers AMC Entertainment, ist nicht viel übriggeblieben.

Zwar gehören zum Immobilienbestand noch immer einige Kinos, die machen aber nur rund 10 Prozent des Portfolios aus. Zur Unternehmensgruppe gehören so verschiedene Immobilien wie Wasser- und Freizeitparks, Anteile an Wintersportgebieten (Vail Resorts lässt grüßen), Fitnessstudios und auch einige Privatschulen sowie Kindertagesstätten und Horte.

Dividendenhistorie nicht makellos, Einschnitt aufgrund von Corona .,.

Dank dieser großen Breite ist EPR Properties verhältnismäßig gut gegen Krisen abgesichert. Seit seiner Gründung vor hat das Unternehmen ununterbrochen eine Dividende zahlen können. Ganz ohne Kontinuitätsbrüche ist die Dividendenhistorie jedoch nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie blieben die monatlichen Dividenden zwischen Mai 2020 und Juni 2021 ausgesetzt.

Auch wurde die Dividende nach der Wiedereinführung im Juli 2021 von zuvor 0,3825 US-Dollar pro Aktie auf 0,25 US-Dollar gekürzt. Mietstundungen und eine geringere Belegungsquote hatten die Ertragssituation belastet und für ein Anwachsen der Verschuldung um 600 Millionen US-Dollar gesorgt. Die wollte das Management zugunsten der zukünftigen Sicherheit der Dividende zunächst wieder in den Griff bekommen.

Dieses Vorhaben ist geglückt! Trotz eines fortgesetzten Wachstums des Immobilienbestandes ist die Verschuldung inzwischen geringer als noch vor der Corona-Pandemie. Dadurch konnte auch die Dividende wieder angehoben werden, die derzeit bei 0,285 US-Dollar pro Aktie liegt, was auf das Jahr hochgerechnet zu einer Gesamtdividende von 3,42 US-Dollar je Anteilsschein führt.

... inzwischen ist die Ausschüttung aber wieder sicher!

Die Ausschüttung ist auch in dieser Höhe gut durch das laufende Geschäft gedeckt. Im zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht stellte das Management für das Gesamtjahr einen FFO (Funds from Operations) in Höhe von 4,80 bis 4,92 US-Dollar pro Aktie in Aussicht. Das entspricht am oberen Ende der Schätzung einer Ausschüttungsquote von 69,5 Prozent.

Zum Vergleich: Der deutlich bekanntere Monatszahler Realty Income, der sich bei ausschüttungsorientierten Anlegern besonders großer Beliebtheit erfreut, kommt auf 75,4 Prozent. Damit verfügt EPR Properties bezüglich künftiger Anhebungen über einen größeren finanziellen Spielraum.

Nachdem die Wachstumsrate durch die Corona-bedingte Aussetzung und Kürzungen in den vergangenen Jahren mit -0,01 Prozent konstant lag, erwarten Analysten, dass die Dividende in den kommenden zwei Jahren um jeweils etwa 2,5 Prozent steigen wird. Das ist angesichts der bereits hohen Dividendenrendite ein zufriedenstellender Wert.

Fazit: Hohe Konkurrenzfähigkeit, motivierende Ausschüttungspolitik

Wenngleich die Dividendenhistorie von EPR Properties nicht tadellos ist, bietet das Unternehmen eine dank breiter Diversifizierung ebenso hohe wie sichere Dividende. Dass das Management die Ausschüttung auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte zeigt, dass finanzielle Sicherheit hier höher eingeschätzt wird als eine auf dem Papier ununterbrochene Dividendenhistorie.

Das hat sich in einer niedrigeren Verschuldung und einer geringeren Ausschüttungsquote niedergeschlagen als das bei Realty Income, einem weiteren Monatszahler der Fall ist. Mit Blick auf die aktuelle Marktsituation ist außerdem hervorzuheben, dass die Dividendenrendite von EPR Properties selbst bei weiter steigenden Marktzinsen konkurrenzfähig zu Anleihen bleibt.

Damit dürfte der Verkaufsdruck auf die Aktie geringer bleiben als das bei Dividendenzahlern mit einer vergleichsweise niedrigen Ausschüttungsrendite der Fall ist. Damit ist EPR Properties für risikoaverse Anleger, die sich ihren vielleicht ersten Monatszahler in das Depot holen möchten, eine gute Wahl.

Passives Einkommen

Wie schon im vergangenen Jahr strebt der Dividenden-Radar ein passives Einkommen in Höhe von 1.000 Euro im Monat an (Steuern auf Kapitalerträge und länderspezifische Besonderheiten nicht berücksichtigt). Nach dem die Gemeinschaftswährung in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren hat, sind hierfür nach zuletzt 12.477 US-Dollar nur noch 12.370 US-Dollar nötig.

EPR Properties bietet pro Aktie eine monatliche Dividende in Höhe von 0,285 US-Dollar. Um auf die geforderten 1.031 US-Dollar zu kommen, sind daher 3.717 Aktien nötig, die bei einem Kurs von rund 45 US-Dollar eine Investition in Höhe von 167.275 US-Dollar nötig machen. Zum Vergleich waren beim Triple-Net-Lease-Mitbewerber NNN REIT bereits 215.000 US-Dollar nötig. Beim beliebten Monatszahler Realty Income müssen Investoren rund 209.000 US-Dollar auf den Tisch legen.

Übersicht zur Dividende von EPR Properties

Marktkapitalisierung:

Dividende erhöht: 2 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 2 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 10 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: -0,01 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

15.01.2025: Dividendenankündigung

30.01.2025: Ex-Tag

31.01.2025: Record Date

15.02.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2026e 7,92 3,556 2025e 7,77 3,492 2024 7,57 3,401 2023 7,36 3,300 2022 10,06 3,250 2021 3,97 1,500 2020 6,03 1,515 2019 8,58 4,500 2018 9,65 4,320 2017 9,55 4,080 2016 8,68 3,840

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

