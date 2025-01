Palladium mit Aufwärtspotenzial

Die Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium und Platin) befinden sich allesamt in einer saisonalen Stärkephase. Der Palladium-Preis konnte bislang davon jedoch nicht profitieren. Dezember, Januar und Februar sind die 3 stärksten Monate in Folge für den Palladiumpreis. Zudem sehen die CoT-Daten sehr bullisch aus und auch charttechnisch ist es interessant, da Palladium am unteren Ende der Seitwärtsrange befindet. Abgerundet wird das Ganze mit einem Discount Call Optionsschein auf Palladium von Vontobel (WKN: VD27Z4), mit dem sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen lassen könnte.

➡️ WKN: VD27Z4