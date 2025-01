LG Electronics sagt heftigen Gewinneinbruch für den Quartalsbericht voraus

Der südkoreanische Elektronikhersteller wird nach eigenen Angaben die FactSet-Konsensschätzung von 447,92 Milliarden Won deutlich verfehlen. Gründe sind eine schleppende Nachfrage im Geschäft mit Fernsehern und Fahrzeugkomponenten sowie gestiegene Logistikkosten.

LG Electronics gab am Mittwoch bekannt, dass unerwartete Erhöhungen der Versandkosten in der zweiten Jahreshälfte die Rentabilität beeinträchtigt hätten, obwohl der Umsatz um 0,2 Prozent auf 22,778 Billionen Won stieg. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Rekordumsatz von 87,744 Billionen Won, was einem Zuwachs von 6,7 Prozent entspricht. Der Betriebsgewinn dürfte jedoch um 6,1 Prozent auf 3,430 Billionen Won sinken.