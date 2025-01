erstes und intelligentestes 3-in-1-Ladegerät der Welt auf der CES 2025 vorgestellt

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Olight, eine führende Marke für mobile Beleuchtung, enthüllte auf der CES 2025 seine neueste Innovation, die Ostation X , das weltweit erste und intelligenteste 3-in-1-Ladegerät. Dieses bahnbrechende Produkt wurde mit dem CES 2025 Innovation Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Energie/Strom (Sustainability & Energy/Power) ausgezeichnet und soll im Februar auf der offiziellen Website zum Verkauf angeboten werden.

Die Ostation X wurde von der Notwendigkeit nachhaltiger Batterielösungen inspiriert, die sich mit den Milliarden weggeworfener Einwegbatterien auf der Welt befassen, die zur Umweltverschmutzung beitragen. Olight hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Produkt zu entwickeln, das die Akzeptanz von wiederaufladbaren Batterien fördert, indem es sie bequemer, zuverlässiger und einfacher in der Anwendung macht. Die Ostation X erfüllt diese Aufgabe und trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren und langfristige Kosteneinsparungen zu erzielen.

„Wir bei Olight haben uns immer dafür eingesetzt, Produkte zu liefern, die das Nutzererlebnis verbessern und gleichzeitig die Branche voranbringen", sagt Mavis Xiao, Vice President und Chief Marketing Officer von Olight. „Die Ostation X stellt einen bedeutenden Sprung in Technologie und Nachhaltigkeit dar. Es geht nicht nur um Bequemlichkeit, sondern darum, unsere Kundinnen und Kunden in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die besser für unseren Planeten und künftige Generationen sind.

Die Ostation X hat auch auf Kickstarter große Aufmerksamkeit erregt: Die Crowdfunding-Kampagne hat 1,14 Millionen Dollar an Spendengeldern eingenommen. Sie wurde außerdem auf Kickstarter in der Rubrik „Project We Love" im Bereich Technik vorgestellt.

Der Stand von Olight auf der CES 2025 zeigte nicht nur die Ostation X, sondern auch die anderen Innovationen der Marke, darunter die Arkfeld Ultra, die aus einem neu entwickelten Aluminiummaterial besteht. Besucher können diese Spitzentechnologien am Stand 51762 selbst erleben.

Informationen zu Olight:

Olight wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter innovativer tragbarer Beleuchtungsprodukte, auf die sich Outdoor-Enthusiasten weltweit verlassen. Olight verschiebt die Grenzen der Beleuchtungstechnologie, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

