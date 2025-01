Backpack übernimmt FTX EU und leitet neue Ära im Krypto-Handel ein

In einem bahnbrechenden Schritt hat Backpack Exchange, eine weltweit führende, regulierte Kryptowährungsbörse, den europäischen Ableger von FTX, FTX EU, übernommen. Dieser Deal, der sowohl vom Insolvenzgericht von FTX als auch von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) genehmigt wurde, markiert einen Wendepunkt für Backpack und könnte die gesamte Krypto-Landschaft in Europa verändern.

Mit dieser Übernahme bringt Backpack eine lang ersehnte Innovation in die Region: regulierte Krypto-Derivate, darunter Perpetual Futures, die bisher auf dem europäischen Markt fehlten. "Dieser Schritt ist ein bedeutender Meilenstein in unserer globalen Expansionsstrategie und ein klares Zeichen unseres Engagements, sichere und konforme Handelslösungen anzubieten", erklärte Armani Ferrante, CEO von Backpack Exchange.