ClearCut Medical gibt die Ergebnisse einer Post-Marketing ClearCoast(TM) Studie bekannt, die auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt wurden

Rehovot, Israel (ots/PRNewswire) - ClearCoast(TM) ist das einzige tragbare

MRT-System, das intraoperativ in Echtzeit objektive, quantitative und sofort

umsetzbare Informationen zur Beurteilung der Malignität der Ränder bei

brusterhaltenden Operationen liefert.



ClearCut Medical (https://www.clrcut.com/) , ein privat geführtes Unternehmen im

kommerziellen Stadium, hat den ClearCoast(TM) entwickelt, das erste und einzige

tragbare MRT-System, das während einer brusterhaltenden Operation (BCS) eine

intraoperative Randbeurteilung exzidierter Brusttumore in Echtzeit durchführt.

Klare Ränder sind entscheidend, um das Risiko eines Rezidivs und die

Notwendigkeit einer erneuten Behandlung zu minimieren.





Ziel der Studie war es in erster Linie, den Anteil der Wiederholungsbehandlungeninnerhalb und zwischen den Studiengruppen gemäß der SSO-ASTRO-Leitlinie zuvergleichen. Der sekundäre Endpunkt verglich die diagnostische Fähigkeit vonClearCoast(TM) und dem Standard of Care (SoC), positive Ränder intraoperativ zuerkennen, sowie das gesamte exzidierte Brustgewebevolumen zwischen denStudiengruppen."ClearCoast(TM) ist die derzeit vielversprechendste Technik zur intraoperativenRandbeurteilung bei brusterhaltender Chirurgie von in situ und invasivemBrustkrebs", so Prof. Dr. Marc Thill, Direktor der Klinik für Gynäkologie undGynäkologische Onkologie am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt undLeiter der Studie. "Nach früheren Studien und nach der Anwendung der Technik inunserer interventionellen Post-Marketing-Studie ClearCoast(TM) bin ichüberzeugt, dass die Technik für die klinische Routine bereit ist."ClearCoast(TM) zeigte eine Sensitivität von 81 % und eine Spezifität von 70 %.Sie entdeckte 92 % der DCIS im Vergleich zu 18 % in der Kontrollgruppe. Außerdementfernte der Chirurg weniger Brustgewebe (69,9 cm3 vs. 153,2 cm3), ohne dieDauer des Eingriffs zu verlängern. Schließlich zeigte ClearCoast(TM) einPotenzial für eine 80-prozentige Verringerung der Reexzisionen."Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Systems, die Belastung derPatienten durch Reexzisionen und die Kosten für das Gesundheitswesen zureduzieren, ohne dabei Zeit für Präzision zu opfern", sagte Hezi Himelfarb, CEOvon ClearCut Medical. "Die intuitive Anzeige des Systems liefert Bilder, die vomChirurgen sofort interpretiert werden können, ohne dass weitere Spezialistenhinzugezogen werden müssen."Das System erhielt die CE-Zulassung und wird in Europa von der pfm medical gmbhvertrieben.Über Clear-Cut MedicalClear-Cut Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Versorgungvon Krebspatienten mit Hilfe der MRT, dem bewährten Goldstandard in derKrebsdiagnostik, zu verbessern.Das Unternehmen hat den ClearCoast(TM) entwickelt, ein leistungsfähiges1,2T-MRT-System zur Beurteilung des Lumpektomie-Randes, der in einerproprietären Einwegkammer eingeschlossen ist, die in das System eingeführt wird.Das Gerät ist vollständig abgeschirmt, so dass keine besonderen Anforderungen andie Einrichtung gestellt werden und es keine Interferenzen mit anderenInstrumenten im OP gibt. Es liefert quantitative Informationen in Echtzeit aufeiner intuitiven topografischen Anzeige, die vom Chirurgen interpretiert wird,ohne dass zusätzliche Experten benötigt werden.Der Chirurg kann Randbereiche, bei denen der Verdacht auf Bösartigkeit besteht,sofort erkennen und sofort zusätzliches Gewebe entfernen, bevor er das Präparatan die Pathologie schickt, und so die Rate der erneuten Schnitte erheblichreduzieren.Das System nutzt eine hochmoderne proprietäre MRT-Technologie zur Beurteilungder Geweberänder in Echtzeit. Die Ergebnisse klinischer Studien zur BCS habeneine hohe Sensitivität und Spezifität sowie eine potenzielle Verringerung derReexzisionsrate um bis zu 80 % gezeigt.Kontakt:Hezi Himelfarbmailto:hezi@clrcut.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2589546/ClearCoast_MRI_System.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/clearcut-medical-gibt-die-ergebnisse-einer-post-marketing-clearcoast-studie-bekannt-die-auf-dem-san-antonio-breast-cancer-symposium-vorgestellt-wurden-302345608.htmlPressekontakt:+972-8-632-6004Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178161/5945256OTS: ClearCut Medical