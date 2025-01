Ukrainische Drohne setzt russisches Öllager in Brand

(neu: Details zu Brand, Toten.)



MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Region Saratow an der Wolga ein strategisch wichtiges Öldepot in Brand gesetzt. Das bestätigten russische Telegram-Kanäle, während der Gouverneur der Region, Roman Bussargin, nur unbestimmt von einer Industrieanlage sprach. Herabstürzende Trümmerteile hätten die Anlage in der Stadt Engels getroffen. Die Städte Saratow und Engels an der Wolga seien in der Nacht einem massiven Drohnenangriff ausgesetzt gewesen. Am Stadtrand von Engels liegt der Luftwaffenstützpunkt Engels-2, auf dem Russland einen Teil seiner strategischen Langstreckenbomber stationiert hat.

Weil der Brand des Treibstofflagers sich nicht löschen ließ, wurde nachmittags in der Stadt der Katastrophenfall ausgerufen. Zwei Feuerwehrleute seien im Einsatz getötet worden, ein dritter schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte Bussargin mit.