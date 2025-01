TAGESVORSCHAU Termine am 9. Januar 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Januar 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz 06:30 CHE: VAT, Jahresumsatz 07:15 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig) 07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen 08:15 DEU: Traton, …