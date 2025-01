Quanten-Aktien -D-Wave – jetzt einsteigen?

Da hat Nvidia-Boss Huang die Quanten-Aktien mal eben zum Abschuss frei gegeben. Die Sache sei spannend, aber noch viele Jahre entfernt

D Wave, Rigetti und IonQ zieht es bis zu 50% abwärts.

Spannend ist auch der der kurzfristige Blick auf die Kurse.

D-Wave, die bei Gettex unter den TOP10 gehandelten Basiswerten sind, notieren mit 4,7 Euro so tief wie am 16. Dezember. Die Gewinne des letzten Monats sind also weg. Bei den anderen Titeln ist auf 4 Wochen noch etwas mehr Speck am Knochen.

Wir könnten uns vorstellen, dass D Wave durchaus eine Erholungswelle bis auf 5,5 / 6 Euro hinlegt. Das kann sogar recht zügig gehen.

Wer dies beschleunigen möchte, hat bei Knock-outs wenig Auswahl – aber es gibt sie.

Morgan Stanley hat Hebel in der Auslage.

WKN für Comeback Zock D Wave – hohes Risiko für sehr Mutige!

MJ6SJJ – Hebel 2

Laufzeit – unbegrenzt

Kaufen bis 2,8 Euro

Aktueller Kurs – 2,55 Euro