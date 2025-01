Wie umsatz.io den Vertrieb revolutioniert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Das Vertriebscontrolling muss heute in einem immerunberechenbareren Marktumfeld für maximale Effizienz sorgen. SteigenderWettbewerbsdruck, sich wandelnde Kundenanforderungen und komplexeVertriebsstrukturen stellen besonders für kleine und mittelständischeUnternehmen große Herausforderungen dar. Um diese zu bewältigen, hat MarvinFlenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, mit umsatz.ioeine Softwarelösung entwickelt, die die Vertriebswelt verändert. Das CRM-Systemrichtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die ihreVertriebsprozesse optimieren und ihre Umsätze steigern möchten. Wie umsatz.ioden Vertrieb revolutioniert, erfahren Sie hier.In der Vergangenheit war Vertriebscontrolling oft von mühsamen undfehleranfälligen Prozessen geprägt. Unternehmen mussten sich mit komplexenExcel-Tabellen und zusätzlicher manueller Dokumentation behelfen. Diesezeitintensiven Aufgaben führten nicht nur zu einer hohen Fehlerquote, sondernauch zu Frustration bei den Mitarbeitern. Dabei waren alle relevantenInformationen bereits im System vorhanden, wurden jedoch nicht effektiv genutzt.Viele Systeme konnten nur Daten in begrenztem Umfang anzeigen, etwa dieErgebnisse einzelner Vertriebsmitarbeiter, statt einen umfassenden Vergleichzwischen mehreren zu ermöglichen - ein entscheidender Aspekt für eineerfolgreiche Vertriebssteuerung. "Unternehmen, die die Daten nicht effizientnutzen, verschwenden nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern riskieren, ihreWettbewerbsfähigkeit langfristig zu verlieren. Ohne präzise Analysen undaussagekräftige Vergleichsmöglichkeiten bleiben entscheidende Potenzialeungenutzt, was in einem immer härteren Marktumfeld fatale Folgen haben kann",mahnt Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH."Umso wichtiger ist es nun, auf moderne Lösungen für das Vertriebscontrolling zusetzen, die es ermöglichen, Daten effizient und fehlerfrei zu verarbeiten",erklärt der Experte weiter. Eine solche Lösung bietet auch Marvin Flenche: Mitumsatz.io hat er ein CRM-System entwickelt, das kleine und mittelständischeUnternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial ihres Vertriebsprozessesauszuschöpfen. Dabei konzentriert sich das Tool ganz auf die Vorteile modernerKundenbeziehungsgestaltung, um Unternehmen dabei zu helfen, wertvolle Ressourcenzu sparen, die sie anschließend in ihr strategisches Wachstum investierenkönnen. Zudem kann umsatz.io dabei unterstützen, höhere Umsätze und bessereKonversionsraten zu erzielen. Nicht zuletzt wird das Tool stetigweiterentwickelt: Dank der neuesten Integration eines speziellen Features für