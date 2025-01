So hilft ELDOORADO Quereinsteigern dabei, als seriöse Verkäufer für Strom und Gas den Fuß in die Tür zu bekommen (FOTO)

Ottmarsheim (ots) - Ein festes Gehalt, faire Provisionen und flexible

Arbeitszeiten - und das alles als Quereinsteiger! Was für viele illusorisch

klingt, lässt Florian Sommer mit der ELDOORADO GmbH wahr werden. Gemeinsam mit

seinem Team vertreibt er an der Haustür die Produkte namhafter Anbieter von

Strom, Gas und Glasfaseranschlüssen. Hier stellt er sein Vertriebskonzept und

die Mission der ELDOORADO GmbH näher vor.



Steigende Strom- und Gaspreise bedeuten, dass aktuell wieder viele Menschen auf

der Suche nach Alternativen zu ihrem aktuellen Anbieter sind. Neben

Vergleichsportalen ist deshalb besonders der Direktvertrieb an der Haustür

gefragt, um potenziell wechselwillige Kundschaft abzuholen. Wer eine Karriere in

diesem Feld anstrebt, sollte jedoch aufpassen. "Viele Agenturen bilden ihre

Vertriebsmitarbeiter nur unzureichend aus - sie setzen stattdessen implizit

voraus, dass sich Vertreter selbst in den Beruf hineinfühlen", bemängelt Florian

Sommer, Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH. "Dies schadet allerdings der

Effizienz des Vertriebs und schlussendlich dem Ruf der gesamten Branche."







eine starke Agentur an ihrer Seite, die ihnen das nötige Rüstzeug für seriöse

und effektive Vertriebsarbeit mitgibt", so die Überzeugung Florian Sommers. Er

ist selbst seit 2019 im Vertrieb tätig und hat 2021 die ELDOORADO GmbH

gegründet. Mit seinem Ansatz erzielen er und sein über 20-köpfiges Team heute im

Namen ihrer Auftraggeber aus den Branchen Strom, Gas und Glasfaser über 1.500

Neukundenverträge im Monat. Dabei ist es Florian Sommer besonders wichtig,

Vertriebsergebnisse nicht durch miese Tricks, sondern durch seriöse,

transparente und hochwertige Beratung zu erzielen und so der Branche zu einem

besseren Ruf zu verhelfen.



Florian Sommer: "Transparent, seriös und hochwertig - so muss Haustürvertrieb

aussehen!"



"Das Schlimmste, was im Vertrieb überhaupt passieren kann, ist, dass jemand

unvorbereitet auf Kunden trifft und falsche Informationen weitergibt", betont

Florian Sommer. Solche Vorfälle sind leider allzu häufig im

Door-to-Door-Vertrieb und schaden nicht nur den Kunden, sondern auch dem Ruf der

gesamten Branche. Bildet ein Unternehmen seine Mitarbeiter jedoch unzureichend

aus oder fordert es unrealistische Quoten, incentiviert es dadurch unsauberes

Arbeiten und unseriöse Methoden wie das sogenannte "Kabeldosen-Pitchen", die dem

Vertrauen der Kundschaft schaden.



Es geht jedoch auch anders. So zeigt ein Blick in die USA beispielsweise

Es geht jedoch auch anders. So zeigt ein Blick in die USA beispielsweise
Folgendes: "In den USA genießen Vertreter nicht nur einen besseren Ruf als in





