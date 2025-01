Zwei neue Kampagnenmotive für den Technologiepark Marienwerder (FOTO)

Hannover (ots) - Hannover präsentiert sich erneut als innovativer Wirtschafts-

und Wissenschaftsstandort. Pünktlich zur weltweit größten Industriemesse, der

Hannover Messe im Februar, erweitert die Hannover Marketing & Tourismus GmbH

(HMTG) ihre Standortkampagne zur Förderung der Wirtschaftsregion Hannover um

zwei neue Motive: Im Fokus steht diesmal der Technologiepark Marienwerder als

Innovationshub, der national und international in den Mittelpunkt gerückt wird.

Damit ist Hannover über die Hannover Messe hinaus globaler Treffpunkt für die

Industriebranche.



Hannover: dynamisch, innovativ, zukunftsorientiert





Bereits in den Jahren 2023 und 2024 hat die HMTG gemeinsam mit derhannoverimpuls GmbH, der Landeshauptstadt Hannover, der Region Hannover sowieder Leibniz Universität und der Hochschule Hannover eine umfangreicheStandortkampagne ins Leben gerufen. Ziel war es, die Region Hannover alsführenden Standort in den Bereichen Robotik, digitale Gesundheit und nachhaltigeBildung zu positionieren. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen Europas und einerstarken Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung konnte dieKampagne bereits international für Aufmerksamkeit sorgen.Der nächste Schritt der Kampagne richtet den Blick gezielt auf denTechnologiepark Marienwerder. Als Innovationshub fördert er den Austauschzwischen Start-ups, etablierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen und giltals Schlüsselfaktor für die Entwicklung der Region. Die beiden neuen Motivezeigen die Synergien und Innovationskraft des Standorts und unterstreichen seineBedeutung für die Zukunftsbranchen."Einmal mehr rücken wir die Stärken des Wirtschaftsstandorts Region Hannover inden Fokus", betont Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG. Sein Co-GeschäftsführerChristian Katz ergänzt: "Die HMTG strebt an, den Standort weiterhin intensiv alszukunftsorientierten und nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraum zupräsentieren. Der Fokus auf den Technologiepark Marienwerder ist ein wichtigerBeitrag dazu."Gemeinsame Initiative für eine starke RegionWie bereits in der Vergangenheit wurde auch die aktuelle Kampagne in engerZusammenarbeit mit den fünf Partnern der Standortinitiative entwickelt. Einezentrale Rolle im Projektteam übernimmt dabei die aptum GmbH, die für dieVermittlung und Vermarktung der Flächen des Technologieparks verantwortlich ist.Ziel ist es, die vielfältigen Möglichkeiten des Technologieparks Marienwerderfür Unternehmen sichtbar zu machen und ihnen so Zugang zu einemzukunftsorientierten Standort zu bieten.Die bisherigen Motive, die digitale Gesundheit, Robotics City, Smart City undinnovative Studiengänge thematisieren, haben den Grundstein für eineerfolgreiche Positionierung der Region gelegt.Alle Informationen zur Standortkommunikation sowie die neuen Motive findenInteressierte gebündelt unter: http://www.hannoverweb.de .