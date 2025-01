Marko Verkic verrät, worauf es bei Frankfurter Immobilien ankommt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Frankfurt am Main ist nicht nur ein wichtiges Banken-und Wirtschaftszentrum, sondern verfügt auch über einen wachsendenImmobilienmarkt, der Anleger mit vielversprechenden Möglichkeiten lockt - vorallem im Luxussegment, in dem die Preise weiterhin stabil sind. Worauf es beiFrankfurter Immobilien ankommt, erfahren Sie hier.Für Anleger ist es heute schwieriger denn je, ihr Geld sinnvoll anzulegen:Aktien oder Anleihen mögen zwar noch attraktive Renditen versprechen, dochgerade in volatilen Märkten wird es immer riskanter, stabile Erträge zuerzielen. Niedrige Zinsen und hohe Inflation erschweren es zusätzlich, dasErsparte gewinnbringend zu vermehren. Wer nach einer sicheren und stabilenAnlagemöglichkeit sucht, muss daher genau hinsehen. Eine vielversprechendeOption in unsicheren Zeiten sind Immobilien. Sie bieten nicht nur Sicherheit,sondern auch das Potenzial, von weiterem Wachstum zu profitieren. Besonders indynamischen Städten wie Frankfurt, die kontinuierlich wachsen, ergeben sich hierattraktive Perspektiven für Investoren. "Die Banken- und WirtschaftsmetropoleFrankfurt hat viel zu bieten", betont Marko Verkic, der Geschäftsführer derPRIMODEUS Immobilien GmbH. "Nicht nur zählt die Stadt zu den bedeutendstenFinanzzentren Europas und zieht folglich immer mehr Unternehmen und Fachkräftean - auch der Immobilienmarkt hält zahlreiche spannende Möglichkeiten bereit.""Immobilien in Frankfurt bieten daher eine vielversprechende Perspektive fürAnleger - zumal die Frankfurter Skyline weiter wächst", fährt der Experte fort."Besonders im Luxussegment sind die Immobilienpreise in Frankfurt äußerstvielversprechend." Marko Verkic fokussiert sich mit seiner auf den RaumFrankfurt spezialisierten Immobilienboutique auf die Vermarktung und den Verkaufvon Luxusimmobilien. Gemeinsam mit seinem Team legt er großen Wert aufpersönlichen Service und fundierte Marktkenntnis. Durch gezielte Onlinekampagnenerreicht das Unternehmen sowohl nationale als auch internationale Käufer undVerkäufer, die vom Potenzial des Frankfurter Immobilienmarkts profitierenmöchten. Ein breites Netzwerk an Kontakten zu Bauunternehmen, Energieberaternund Banken macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer durchweg positivenErfahrung für alle Beteiligten.Die Frankfurter Skyline als Wahrzeichen"Die Frankfurter Skyline gilt gemeinhin als das Aushängeschild der Stadt -schließlich handelt es sich um die einzige Skyline in ganz Deutschland", sagt