Aktien Europa Schluss EuroStoxx ins Minus gedreht wegen Trump-Zollsorgen Am europäischen Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch teilweise ins Minus gedreht. Anfänglicher Rückenwind hatte zunächst dafür gesorgt, dass der EuroStoxx den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreichte. Am Nachmittag kamen dann wieder neue …