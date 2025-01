Beatbot stellt auf der CES 2025 den revolutionären KI-gesteuerten AquaSense 2 Ultra vor

Anfang 2024 revolutionierte Beatbot die Poolpflege mit der Einführung der AquaSense-Serie und führte innovative Funktionen wie die kabellose 5-in-1-Reinigung ein, die den Boden, die Wände, die Wasserlinie, den Wasserspiegel und die Wasseraufbereitung abdeckt. Ausgehend von diesem starken Fundament legt die AquaSense 2 Serie die Messlatte mit verbessertem Komfort, intelligenteren Bedienelementen und einer überragenden Reinigungsleistung höher und definiert die Möglichkeiten der Poolpflege neu.

Mit der Einführung der AquaSense 2-Serie führt Beatbot eine 3-Jahres-Garantie auf seine neue Produktlinie ein und erweitert damit seine Standard-Garantie von 2 Jahren – eine bedeutende Serviceerweiterung. Darüber hinaus hat Beatbot als erstes Unternehmen der Branche die ETSI EN 303 645 Cybersecurity and Privacy Protection Certification des TÜV Rheinland erhalten und damit einen neuen Maßstab für Kundenvertrauen und Produktqualität gesetzt.

„Die neue Markteinführung für Beatbot zielt darauf ab, die Poolpflege neu zu gestalten, indem sie revolutionäre Fortschritte in Funktionalität und Service vereint", sagte York Guo, Marketingleiter von Beatbot. „Die AquaSense 2-Serie ist mehr als nur ein Upgrade – sie ist ein mutiger Schritt nach vorn, der die Erwartungen der Verbraucher an intelligente, sichere und mühelose Lösungen neu definiert. Wir freuen uns über das Vertrauen und die Entschlossenheit von mehr als 80 % der Verbraucher im High-End-Markt, die sich für Beatbot entschieden haben, sowie über die Anerkennung durch zahlreiche Branchenpreise. Wir sind stolz darauf, modernste Technologie zu liefern, die die Poolpflege von einer Routineaufgabe in ein nahtloses, angenehmes Erlebnis verwandelt, und bekräftigen damit unsere Führungsrolle und unser Engagement, die Zukunft der intelligenten Poolpflege voranzutreiben."