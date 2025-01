ScreenPoint Medical erwirbt Biomediq A/S, um die Möglichkeiten der Brustkrebsrisikobewertung zu erweitern

Die Technologie zur Analyse des Brustkrebsrisikos von Biomediq ermöglicht die automatische, computergestützte Auswertung von 2D- und 3D-Mammogrammen zur Analyse des zukünftigen Brustkrebsrisikos. Sie basiert auf einem Biomarker für das mammografische Texturrisiko, der die Heterogenität des Gewebes erkennt, die oft als mammografische Textur bezeichnet wird und sowohl mit dem kurz- als auch dem langfristigen Brustkrebsrisiko in Zusammenhang steht.

Das Potenzial der Erkennungs- und Dichte-Tools von Transpara in Kombination mit dem Texturmodell von Biomediq wurde in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2023 hervorgehoben, „Assessing Breast Cancer Risk by Combining AI for Lesion Detection and Mammographic Texture". In dieser Radiology-Publikation zeigten Lauritzen et al., dass die Kombination aus Transpara-basierter Läsionserkennung, volumetrischer Dichtemessung und quantitativer Texturanalyse zu einer verbesserten Risikovorhersage führt. Darüber hinaus hätte eine weitere Bildgebung für Frauen mit dem höchsten Transpara-Risiko die Früherkennung von Krebs verdoppeln können, indem Intervallkrebs vor nachfolgenden Besuchen im Vergleich zur herkömmlichen Vorsorgeuntersuchung erkannt worden wäre. Der Erstautor dieser Arbeit, Dr. Andreas D. Lauritzen, wird dem ScreenPoint-Team beitreten, um die Entwicklung der Risikofähigkeiten von Transpara zu beschleunigen.