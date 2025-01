SANY stellt Afrikas größtes Solar-Speicher-Diesel-Mikronetz vor

SCHANGHAI, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 29. Dezember erreichte SANY Silicon Energy mit der Inbetriebnahme des Zambia Ruida Mining Microgrid Power Project einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen „Solar + Speicher + Diesel"-Stromerzeugungsbranche. Diese Initiative gilt als Afrikas größtes hybrides Mikronetz für den Bergbau und unterstreicht das Engagement von SANY, die grüne Energiewende und die nachhaltige Entwicklung in der Region zu fördern.

Das Projekt, das als größtes afrikanisches Mikronetzprojekt für den Bergbau gilt, umfasst ein 13-MWp-Photovoltaiksystem in Verbindung mit einem 39-MWh-Batteriespeichersystem und einem Dieselgenerator als Notstromquelle. Diese Komponenten ergänzen sich zu einem hochmodernen integrierten Mikronetzsystem, das Solar-, Speicher- und Dieseltechnologien nahtlos miteinander verbindet. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für den Bergbaubetrieb zu gewährleisten und folglich die Energieautarkie zu erreichen, die Abhängigkeit von konventionellen Energiequellen zu verringern und die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu fördern.