Ridgewood Infrastructure kündigt den Verkauf des regulierten Versorgungsunternehmens SiEnergy an

NEW YORK, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ – Ridgewood Infrastructure, ein führendes Infrastruktur-Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA konzentriert, gab heute den erfolgreichen Verkauf seiner 80%igen Beteiligung an SiEnergy an die Northwest Natural Holding Company (NYSE: NWN) bekannt.

SiEnergy ist ein reguliertes Versorgungsunternehmen, das Privat- und Geschäftskunden in den Großräumen Houston, Dallas und Austin mit Erdgas versorgt. Seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2019 hat Ridgewood Infrastructure die Umwandlung von SiEnergy in eines der am schnellsten wachsenden Erdgasversorgungsunternehmen des Landes geleitet. Unter der Leitung von Ridgewood konnte SiEnergy seinen Kundenstamm organisch von rund 20.000 auf über 70.000 Kunden ausbauen.