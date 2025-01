Feuerwehrchef in Los Angeles Nicht genügend Einsatzkräfte Bei den verheerenden Bränden in Los Angeles fehlt es laut einem Feuerwehrchef an Einsatzkräften. Die 29 Feuerwehren in Los Angeles County seien auf eine derartig "weitgestreute Katastrophe" nicht vorbereitet, sagte Anthony Marrone, der oberste …