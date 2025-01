BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Reckitt von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der mittlerweile zuständige Analyst Callum Elliott unterzog Unternehmen aus der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einer gründlichen Analyse. Generell geht er konstruktiver an den Sektor heran. Reckitt sei von Bernstein erst im November abgestuft worden und seither habe sich wenig an den Ansichten geändert./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 15:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 58,36EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 18:55 Uhr) gehandelt.