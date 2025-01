S&P-500-Leader: Warum die eBay-Aktie um 10,95 Prozent gestiegen ist

Meta Platforms sorgt für eBay-Kursanstieg

Der amerikanische Social-Media-Marktführer steht in der Europäischen Union (EU) wegen eines möglichen Missbrauchs seiner dominierenden Marktstellung bereits seit längerer Zeit unter strenger Beobachtung. Um einer möglichen Strafe zuvorzukommen, hat Meta nun für Facebook-Marketplace-Nutzer in Deutschland, Frankreich und in den USA ein Testangebot ins Leben gerufen, das ihnen den direkten Einkauf auf eBay ermöglicht.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab heute auch den Facebook-Marketplace in die wachsende Liste der Kanäle aufnehmen, auf denen Ihre Angebote zu finden sind. Diese Woche beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem Pilotprojekt, bei dem ausgewählte eBay-Angebote auf dem Facebook-Marktplatz in den USA, Deutschland und Frankreich erscheinen“, so eBay in einer Bekanntmachung.

Aktuell wehrt sich Meta bereits gegen eine EU-Strafe in Höhe von 787,72 Millionen Euro, die wegen wettbewerbsverhindernder Praktiken verhängt wurde. Mit der eBay-Kooperation hofft der Konzern, die Kommission doch noch umstimmen zu können. Sie nützt ihm aber auch, denn so erhöhen sich sein Angebot und die Möglichkeiten der Facebook-Marketplace-Nutzer. Zudem kann Meta auf diesem Weg möglicherweise die Strafzahlung doch noch einsparen.

eBay profitiert stärker

Für eBay und seine Verkäufer bringt der Schritt allerdings deutlich größere Vorteile mit sich. Für sie erhöhen sich in erster Linie die Sichtbarkeit und im Zuge dessen die Verkäufe, was einer kostenlosen eBay-Werbung gleichkommt. Die Folge wäre ein höherer Gewinn, den der Aktienkurs heute bereits einpreist.

eBay geriet in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Konkurrenz durch Amazon, Temu und weitere Onlinehändler an der Börse fast in Vergessenheit. Doch die Plattform besitzt viele Vorteile. So können Kunden anders als bei Amazon ausschließlich zwischen verschiedenen einzelnen Verkäufern frei wählen und erhalten meist bessere Preise. Ähnlich wie bei Temu sind aber auch direkte Bestellungen im Ausland möglich.

eBay weist im Durchschnitt weiterhin hohe Kapitalrenditen und Gewinnmargen auf, während das Geschäft leicht weiterwächst. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,3 und einer Dividendenrendite von 1,71 Prozent ist die Aktie zudem moderat bewertet (08.01.2025).

Fazit

Bisher handelt es sich nur um ein Meta-Testangebot. Sollte die Reaktion der EU-Kommission jedoch positiv ausfallen, kann eBay wahrscheinlich dauerhaft von der zusätzlichen Aufmerksamkeit der Facebook-Marketplace-Nutzer profitieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion