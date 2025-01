Unsicherheit hilft Klima nicht / ein Kommentar von Dominik Bath zum Heizungsgesetz

Berlin (ots) - Der deutsche Hausbesitzer ist ein scheues Reh. Er lässt sich

schnell verunsichern, verkriecht sind dann lieber wieder im Dickicht, um von

dort aus an seinem gewohnten Umfeld festzuhalten. Übertragen auf den

Heizungstausch heißt das: Nach dem schlecht gemachten Heizungsgesetz der Ampel

brach der Wärmepumpenabsatz in Deutschland ein und brauchte lange, um sich zu

stabilisieren.



Die Wärmepumpe an sich ist dabei nicht das Problem. Experten halten die Technik

für ausgereift und effektiv, mittlerweile ist ihr Einsatz auch in vielen

Altbauten möglich und das, ohne vorher umfassend saniert zu haben. Unstrittig

ist, dass man nicht ausschließlich auf die Wärmepumpe setzen muss. Jedoch

verging den Bundesbürgern im abgelaufenen Jahr deutlich die Lust auf einen

Heizungstausch.







gewordene Gebäudeenergiegesetz (GEG) in bestimmten Punkten noch mal anfassen

müssen. Weniger Zwang, keine Verbote, stattdessen mehr Anreize und

Entscheidungshilfen wären denkbar. Gleichzeitig muss man für Kontinuität bei der

Förderung sorgen. Wir können es uns nicht leisten, dass die deutschen Klimaziele

im Gebäudesektor möglicherweise am nächsten Haushaltsloch scheitern.



Im Wahlkampf macht jedoch vor allem die Union den Eindruck, als habe sie beim

Thema Heizungsgesetz noch immer Schaum vorm Mund. Kanzlerkandidat Merz spricht

von einer "Korrektur", Fraktionsvize Spahn davon, die Förderung reduzieren zu

wollen. All das hat Hausbesitzer erneut in unnötige Aufregung versetzt. Hält das

an, könnten die Deutschen bald schnell erneut das Gefühl bekommen, schlecht

regiert zu werden.



