VW will Ergebnisbeteiligung für Beschäftigte kürzen

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Um Kosten zu sparen will Volkswagen offenbar bei Manager-Bonis und Zulagen für Beschäftigte sparen. Das berichtet "Business Insider" unter Berufung auf interne Unterlagen.Demnach soll für VW-Beschäftigte 2025 und 2026 die Ergebnisbeteiligung und das erhöhte Urlaubsentgelt wegfallen. Hier soll dann für die Jahre 2027 bis 2029 immerhin eine Staffelung gelten, so der Bericht. Auch die Zahl der Auszubildenden soll auf 600 pro Jahr reduziert werden, hieß es.Die Boni vieler Manager sollen laut "Business Insider" schrittweise gekürzt werden. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 sind danach Einschnitte um jeweils acht Prozent im Gespräch. In den Jahren bis 2029 sollen die möglichen Kürzungen 6,5 Prozent, 4,5 Prozent sowie 3,5 Prozent betragen, hieß es weiter.