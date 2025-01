Die CES 2025 wird heute eröffnet

Mit den energiegeladenen Veranstaltungen vor der Messe auf den Media Days schlägt die CES 2025 bereits hohe Wellen. Die von der Consumer Technology Association (CTA) veranstaltete CES 2025 findet von heute bis Freitag, 10. Januar, an mehreren Veranstaltungsorten in Las Vegas statt und bringt führende Unternehmen von Start-ups bis hin zu Tech-Giganten zusammen, um zusammenzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen und die Innovationsbranche voranzubringen.

„Wir freuen uns darauf, auf der CES 2025 in die Welt der Innovationen einzutauchen, die das Leben von Millionen von Menschen verbessern, neue Arbeitsplätze schaffen und das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln werden", sagte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair, CTA. „Die CES ist der Ort, an dem die Zukunft beginnt! Hier werden Geschäfte gemacht, Partnerschaften geschmiedet, Geschäfte abgeschlossen und weltverändernde Ideen in den Mittelpunkt gerückt."

Es gibt wirklich keinen Ort auf der Welt, der mit der CES vergleichbar ist, als Treffpunkt für so viele Menschen aus der ganzen Welt, die an die Kraft und die Möglichkeiten technischer Innovationen glauben", sagte Kinsey Fabrizio, President, CTA. „Die CES 2025 treibt die Gespräche und Verbindungen voran, die unsere Branche und unsere Welt voranbringen."

Die CES wird offiziell mit der mit Spannung erwarteten CTA-Ansprache zur Lage der Branche eröffnet, in der Shapiro und Fabrizio ihre Visionen für die Zukunft der Innovation darlegen. Beide konzentrierten sich auf die Macht der Technologie, um Menschen zu befähigen. Shapiro erklärte: „Wir verbringen viel Zeit damit, über das große Ganze der Technologie zu sprechen, wie ihre Fähigkeit, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, unsere Aktienportfolios zu steigern und Branchen zu verändern ... aber es ist genauso wichtig, darüber zu sprechen, wie Technologie das Leben des Einzelnen verändert."