EMX schließt sein ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm für 5 Millionen Aktien ab

Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2025 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein bestehendes ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm („NCIB“), das am 7. Februar 2024 bekannt gegeben wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen des NCIB durfte das Unternehmen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten bis zu 5.000.000 Stammaktien zum Zwecke der Annullierung erwerben, was etwa 4,45 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien vor dem Beginn der Transaktion entspricht. EMX hat die gesamten 5.000.000 Stammaktien zur Annullierung zu einem Durchschnittspreis von 1,65 US$ pro Aktie (insgesamt etwa 8,3 Millionen US$) erworben, einschließlich der kürzlich im Rahmen eines Blockhandels erworbenen 1.375.600 Aktien von einem nicht genannten Verkäufer zu einem Preis von rund 1,64 US$ (2,35 C$) pro Aktie.