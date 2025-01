die Neudefinition industrieller Anwendungen und flexibler Fertigung

Im Mittelpunkt der Ausstellung von P&R Measurement steht PRIME, der selbst entwickelte industrielle KI-Agent. PRIME wurde für die Integration fortschrittlicher Automatisierung in Prüf- und Fertigungssysteme entwickelt und vereinfacht Arbeitsabläufe, baut technische Barrieren ab und befähigt Benutzer, die keine Experten sind, komplexe technische Aufgaben sicher zu bewältigen. Diese transformative Technologie verkörpert das Engagement von P&R Measurement für Innovationen, die den Kunden einen höheren Wert bieten und gleichzeitig die Wachstumsmöglichkeiten erweitern.

LAS VEGAS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- P&R Measurement, ein wichtiger Akteur in der Mess- und Steuerungsbranche, gibt auf der CES 2025 sein globales Debüt und stellt bahnbrechende Lösungen für KI-gesteuerte Industrieanwendungen und flexible Fertigung vor. Unter dem Motto „Empowering everyone to be an innovator" (Jedem die Möglichkeit geben, ein Innovator zu sein) konzentriert sich das Unternehmen auf „KI-gestützte industrielle Anwendungen und flexible Fertigungslösungen" für moderne industrielle Anforderungen.

Flexible Fertigung und maßgeschneiderte Lösungen

Neben PRIME stehen auch die flexiblen Fertigungsinnovationen von P&R Measurement im Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für automatisierte Prüf- und Montagelinien, die in verschiedenen Branchen die Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit verbessern. In Zusammenarbeit mit einem führenden Haushaltsgerätehersteller optimierte das Smart Lab - eine KI- und IoT-gestützte automatisierte Laborplattform - die Produktentwicklung, indem es den Energieverbrauch um 30 % verringerte, die F&E-Kosten senkte und die Testeffizienz in energieintensiven Laboren erhöhte.

Darüber hinaus stellt P&R Measurement sein A²S Lab, eine Lösung für sensorische Tests, und A²TP, eine flexible Testplattform, vor, die beide komplexe Produkttests rationalisieren und die Benutzererfahrung verbessern.

Branchenübergreifende Zusammenarbeit und Marktanerkennung

Durch die Nutzung von Fachwissen in den Bereichen KI, Informationstechnologie, industrielle Fertigung, Messung und Prüfung entwickelt P&R Measurement hochwertige Lösungen, die auf die Sektoren Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Automotive zugeschnitten sind. Sein KI-gestütztes visuelles Fehlererkennungssystem hat eine Erfolgsquote von über 99,8 % bei großen Automobilteilen ermöglicht, während sein Deep-Learning-Modell für einen Kunden aus der Unterhaltungselektronik die Erkennung von Tonanomalien automatisiert und damit die Produktionsgenauigkeit und -effizienz gewährleistet.

Diese Innovationen haben kritische Herausforderungen wie die termingerechte Lieferung und die Qualitätskontrolle gemeistert und P&R Measurement breite Anerkennung und Vertrauen auf dem Markt eingebracht.

Vision für die Zukunft

P&R Measurement transformiert weiterhin die intelligente Fertigung durch die Integration von KI und fortschrittlichen Prüftechnologien in industrielle und alltägliche Anwendungen. Mit einem flexiblen, kundenorientierten Ansatz bleibt das Unternehmen den sich entwickelnden Marktanforderungen verpflichtet. Im Anschluss an die CES 2025 wird P&R Measurement seine bahnbrechenden Konzepte am 28. Januar auf der Design Con vorstellen und damit seine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft globaler industrieller Ökosysteme unterstreichen.

