NX Europe unterzeichnet Kooperationsvertrag mit ukrainischem Logistikunternehmen Formag

Formag Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202412191977-O1-fDMUI6RY

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202412191977-O2-4M590VeO

Die japanisch-ukrainische Konferenz zur Förderung des Wirtschaftswachstums und des Wiederaufbaus, die Anfang 2024 von der japanischen Regierung ausgerichtet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, „die umfassende wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine durch eine starke Unterstützung des öffentlichen und privaten Sektors zu fördern". Die NX Group unterstützt dieses Ziel und wird den Wiederaufbau der Ukraine logistisch aktiv unterstützen.

Die NX Group und Formag unterhalten bereits seit einiger Zeit solide Kooperationsbeziehungen im Bereich der Spedition. Mit dem Abschluss dieses COA werden beide Unternehmen ihr Know-how und ihre Netzwerke optimal nutzen, um ihre integrierten Frachttransportdienste von und in die Ukraine weiter zu stärken und das Land beim Wiederaufbau und der Entwicklung zu unterstützen. Mit dieser Initiative will die NX Group ihre Präsenz in der Ukraine ausbauen und der Verwirklichung ihrer langfristigen Vision, „ein Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem Weltmarkt" zu werden, einen weiteren Schritt näher kommen.

Die NX Group wird durch diese Zusammenarbeit einen Beitrag zur Entwicklung der logistischen Infrastruktur der Ukraine leisten und die wirtschaftliche Erholung des Landes unterstützen.

Informationen zu Formag

Formag wurde 1992 als Tochtergesellschaft von Global Transport Investment (GTI) gegründet und ist ein ukrainisches Logistikunternehmen mit Sitz in Kiew, das hauptsächlich See-, Luft-, Bahn- und LKW-Transporte sowie Lagerdienstleistungen anbietet. Die fast 600 Mitarbeiter betreiben 24 Unternehmen in 14 Städten in 10 Ländern in Osteuropa, Zentralasien und anderswo. Seit kurzem übernimmt das Unternehmen auch den Transport und die Lieferung von schwerem Gerät wie Transformatoren und Baggern im Rahmen von Wiederaufbauprojekten.

Einsatzländer

Polen, Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Vietnam

Informationen zur NX Group:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202412191977-O1-NUio08mt.pdf

Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nx-europe-unterzeichnet-kooperationsvertrag-mit-ukrainischem-logistikunternehmen-formag-302346595.html