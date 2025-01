Panama weist Trump-Behauptungen zu China zurück

PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Panama hat Behauptungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, China kontrolliere den Panama-Kanal, entschieden zurückgewiesen. "Die Anschuldigungen, dass China den Kanal steuert, sind unbegründet", sagte Ricaurte Vásquez Morales, Leiter der Panama-Kanal-Behörde dem "Wall Street Journal". "China hat keinerlei Einfluss auf unseren Betrieb."

Trump hatte am Dienstag gesagt, der Panama-Kanal sei lebenswichtig für die USA. "Er wird von China betrieben." Er forderte, die Kontrolle der Wasserstraße an die USA zurückzugeben, falls diese nicht fair behandelt würden und bezeichnete die Durchfahrtgebühren am Panama-Kanal als "höchst ungerecht". Trump schloss den Einsatz des Militärs nicht aus, um Kontrolle über den Kanal zu erlangen.