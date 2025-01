OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu CSU-Klausurtagung:

"Die wichtigsten Themen, in denen ein Politikwechsel spürbar sein muss, sind die Wirtschafts-, Verteidigungs- und die Migrationspolitik. Bei den ersten beiden Themen wäre mit den Grünen mehr möglich, bei der Migration mit der SPD. Was Markus Söder mit seinem Dauer-Rant gegen die Grünen umtreibt, bleibt rätselhaft. Es mag klug sein, im Wahlkampf auf größtmögliche Distanz zu Robert Habeck zu gehen, um Wähler für die Union zu gewinnen. Mit wem aber will Markus Söder denn im Bund noch koalieren? Österreich lässt grüßen. Seine ultimative Absage an die Grünen ist in der derzeitigen Lage nur ein Blankoscheck für die SPD, die schon mal anfangen kann, den Koalitionsvertrag aufzuschreiben. Das kann es doch auch nicht sein."/yyzz/DP/he