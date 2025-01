'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Zuckerberg/Faktencheck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kommentiert das angekündigte Ende der von Zuckerberg organisierten "Faktenchecks":

"Was Mark Zuckerberg jetzt angekündigt hat, das Ende der von seinen Unternehmen organisierten "Faktenckecks", lässt sich mit ein wenig Übertreibung als Kotau vor grassierendem Trumpismus bezeichnen. (.) "Faktenchecker" erinnern an das 19. Jahrhundert, nicht an das digitale Zeitalter. Meinungsbildung sollte auch in diesem Zeitalter ein Produkt des Wettstreits und der Konkurrenz sein. Voraussetzung dafür ist Meinungsfreiheit, angemessenen Regeln unterworfen wie jede andere Freiheit auch. Das bleibt auch im Fall Zuckerbergs oder Musks so, die man aus ihrer Verantwortung für die Inhalte ihrer Plattformen nicht entlassen sollte. Nicht hindern sollte man sie aber daran, auch ihre Verantwortung für Presse- und Meinungsfreiheit wahrzunehmen. Wen es stört, wie sie das tun, der sollte sich etwas anderes suchen als die Plattform X oder Instagram."