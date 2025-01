Bayer triumphiert in Australien: Stärkt sich die Zukunft des Unternehmens?

Bayer hat kürzlich einen bedeutenden juristischen Erfolg in Australien erzielt, der potenziell die gesamte globale Verteidigungsstrategie des Unternehmens stärken könnte. Das australische Bundesgericht wies die letzte Sammelklage gegen Bayers Unkrautvernichtungsmittel Roundup ab, da es keine wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Non-Hodgkin-Lymphomen gab. Dieses Urteil steht im Einklang mit früheren behördlichen Einschätzungen in Australien und der Europäischen Union und könnte Bayers Position in laufenden Rechtsstreitigkeiten stärken.

Trotz dieses Erfolgs sieht sich Bayer in den USA weiterhin erheblichen Herausforderungen gegenüber. Dort sind noch 58.000 Klagen anhängig, und das Unternehmen hat bereits über 11 Milliarden US-Dollar für die Beilegung oder Abweisung von 114.000 Klagen aufgewendet. Die Rechtsunsicherheit bleibt aufgrund uneinheitlicher Entscheidungen der Bezirksgerichte bestehen. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Bayer. Das Forschungsunternehmen MWB Research hat seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 31 Euro bekräftigt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 56 Prozent impliziert.