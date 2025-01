Palantir-Aktie: Morgan Stanley senkt Kursziel auf 60 USD – Risiko steigt!

Singh erkennt an, dass Palantir in der Vergangenheit einige Erfolge erzielt hat, insbesondere durch die Beschleunigung seines US-Geschäfts und die Aufrechterhaltung der Kostendisziplin. Er hebt hervor, dass Palantir sich als einer der wenigen Partner etabliert hat, die Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Initiativen unterstützen können. Zudem könnte das Unternehmen von seinen Verbindungen zur neuen Trump-Regierung und einer erhöhten Auftragslage von US-Regierungsstellen profitieren.

Trotz dieser positiven Aspekte warnt Singh, dass der prognostizierte Gewinn von Palantir im Jahr 2024 fast ausschließlich auf einer Ausdehnung der Bewertungsvielfache beruht, während die Umsatzschätzungen für 2025 nur um 10 Prozent gestiegen sind. Die Aktie preist eine jährliche Wachstumsrate von 30 Prozent über zehn Jahre sowie eine Free-Cashflow-Marge von 41 Prozent ein. Singh betont, dass selbst sein Kursziel die Aktie als die teuerste unter den wachstumsstarken Softwareunternehmen ausweist, mit einem Aufschlag von 80 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen.

Ein weiterer Investor, bekannt als "The Software Side of Life", teilt diese Bedenken und rät Anlegern, die Bewertung zu shorten. Er weist darauf hin, dass die Bewertung von Palantir über das hinausgeht, was für ein führendes Softwareunternehmen als angemessen gilt. Trotz der starken fundamentalen Daten und der positiven Zukunftsaussichten sieht er das Aufwärtspotenzial der Aktie als begrenzt an.

Im Jahr 2024 erlebte die Palantir-Aktie eine beeindruckende Rallye, die durch das Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz und neue Kundenverträge sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor angetrieben wurde. Dennoch bleibt die allgemeine Meinung unter Analysten, dass die Bewertung der Aktie überzogen ist, was sich in einem Konsens von 2 Kauf-, 8 Halten- und 6 Verkaufsempfehlungen widerspiegelt. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 44,85 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 44 Prozent entspricht.

