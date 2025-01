TeamViewer: Überraschender Kursanstieg nach starkem Geschäftsbericht 2024!

In der Vorbörse reagierten die Anleger auf die positiven Nachrichten mit einem Kursanstieg von über 7 Prozent, was die Aktie wieder über die Marke von 10 Euro hob. Analysten sehen in den jüngsten Entwicklungen das Potenzial für eine Erholungsrallye, da die Aktie zuvor überverkauft war. Dennoch gibt es auch Warnsignale, wie das kürzlich aufgetretene Death Cross in den gleitenden Durchschnitten, das als Verkaufssignal interpretiert werden kann.

Die DZ Bank hat die Einstufung für TeamViewer nach den veröffentlichten Zahlen auf „Kaufen“ belassen und einen fairen Wert von 20 Euro angegeben. Analyst Dirk Schlamp betont, dass die Umsatzentwicklung die Erwartungen übertroffen hat und er seine positive Einschätzung der Aktie bestätigt sieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TeamViewer nach einem enttäuschenden Jahr 2024 mit einem starken vorläufigen Geschäftsbericht in das Jahr 2025 startet. Die günstige Bewertung der Aktie, kombiniert mit den positiven Geschäftszahlen, könnte Anleger anziehen, die bereit sind, das Risiko der Übernahme von 1E in Kauf zu nehmen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob sich die positive Entwicklung nachhaltig fortsetzen kann.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 10,45EUR auf Lang & Schwarz (09. Januar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.