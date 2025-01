Inflation im Euroraum steigt weiter: EZB unter Druck zur Zinserhöhung!

Die Inflation im Euroraum hat im Dezember 2024 den dritten Monat in Folge zugenommen und erreichte 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,2 Prozent im November und 2,0 Prozent im Oktober. In Deutschland stieg die Inflationsrate auf 2,8 Prozent, was einen Anstieg von 2,4 Prozent im November darstellt. Hauptursachen für diese Entwicklung sind die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine mittelfristige Inflationsrate von 2 Prozent an, was einige Volkswirte dazu veranlasst, mögliche Zinserhöhungen zur Inflationskontrolle in Betracht zu ziehen.

Die schnelle Senkung der Leitzinsen durch die EZB hat dazu geführt, dass der US-Dollar an Wert gewonnen hat, während der Euro an Wert verliert. Ein schwächerer Euro erhöht die Kosten für Energieimporte, da diese überwiegend in US-Dollar gehandelt werden. Dies führt zu einem Anstieg der Energiekosten in der Eurozone und verstärkt den Inflationsdruck. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Inflation in der Eurozone weiter ansteigt, was die EZB unter Druck setzt, ihre Geldpolitik zu überdenken.