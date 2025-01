Rekordüberschuss für Irland: Apple-Zahlung bringt 12,8 Milliarden Euro!

Die Steuernachzahlung fiel in ein bereits starkes Jahr für Irlands Körperschaftsteuereinnahmen, die 2024 um 63,9 Prozent auf ein Rekordniveau von 39,1 Milliarden Euro gestiegen sind. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark der irische Fiskus von seiner Rolle als Hauptquartier vieler US-Technologiekonzerne profitiert. Fast drei Viertel der Körperschaftsteuereinnahmen stammen von nur zehn multinationalen Unternehmen, darunter Apple, Google und Meta, was Irland zu einer der stabilsten Volkswirtschaften der Eurozone macht.

Trotz dieser positiven Entwicklungen warnen Experten vor einer übermäßigen Abhängigkeit Irlands von den Steuereinnahmen aus dem Tech-Sektor. Der Think Tank Economic and Social Research Institute (ESRI) bezeichnet die Situation als "strukturelles Risiko", da bereits kleine Änderungen in der Steuerpolitik der USA oder in den globalen Mindeststeuersätzen erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen haben könnten. Um langfristige Risiken abzufedern, plant die irische Regierung, einen Teil des Überschusses in einen strategischen Staatsfonds zu investieren.

Mit den gestiegenen Einnahmen hat die irische Regierung auch ihre öffentlichen Ausgaben erhöht. Im Jahr 2024 wurden etwa neun Milliarden Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben, was einem Anstieg von 9,5 Prozent entspricht. Diese zusätzlichen Mittel fließen in den Wohnungsbau, die Modernisierung des Gesundheitssystems und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Premierminister Leo Varadkar betonte, dass die Rekordeinnahmen es ermöglichen, in die Zukunft des Landes zu investieren und gleichzeitig Rücklagen für schwierigere Zeiten zu bilden.

Das irische Modell als Steuerparadies für Tech-Konzerne bleibt innerhalb der EU umstritten, da Länder wie Frankreich und Deutschland eine Harmonisierung der Steuerpolitik fordern. Dennoch zeigt die Apple-Nachzahlung, dass Irlands Ansatz – niedrige Steuersätze kombiniert mit einer strategischen Ansiedlungspolitik – erhebliche fiskalische Vorteile mit sich bringt.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 242,7EUR auf Nasdaq (09. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.