Dow Jones kämpft gegen Abwärtstrend: Anleger in Alarmbereitschaft!

Der Dow Jones hat nach einer langen Verlustserie im Dezember eine Gegenbewegung eingeleitet, die jedoch schnell an Widerständen scheiterte. Die Analyse zeigt, dass der Index unter einer steilen Abwärtslinie blieb und nur eine Konsolidierung in einer bestehenden Abwärtsbewegung stattfindet. Während der Dow Jones keine neuen Tiefs erreichte, verzeichneten der S&P 500 und der Nasdaq 100 diese jedoch, was auf eine kurzfristige Abwärtstendenz hinweist. Trotz eines leichten Aufschwungs im Nasdaq 100 bleibt die Unsicherheit unter den Anlegern hoch, was sich in einer Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) widerspiegelt. Der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern fiel nach einer langen Phase stabiler Werte, was als Warnsignal interpretiert wird.

Die Marktstimmung zum Jahreswechsel ist durch eine zunehmende Unsicherheit geprägt. Die historische Analyse zeigt, dass ein hoher Bullenanteil oft vor einer Konsolidierung oder Korrektur steht. Dies könnte auch auf die bevorstehenden politischen Veränderungen, insbesondere den zweiten Amtsantritt von Donald Trump, zurückzuführen sein, die potenziell negative Auswirkungen auf die Märkte haben könnten.