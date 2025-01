Biden schützt US-Gewässer: Ein historischer Schritt für den Klimaschutz!

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Joe Biden einen bedeutenden Schritt zum Schutz der US-Gewässer unternommen, indem er alle Gebiete des äußeren Kontinentalschelfs vor der Ost- und Westküste der USA sowie im östlichen Golf von Mexiko und Teilen des nördlichen Beringmeers in Alaska von zukünftiger Öl- und Gasförderung ausgenommen hat. Diese Entscheidung, die in Form von Memoranden am Montag erlassen wurde, gilt unbefristet und spiegelt Bidens Überzeugung wider, dass die Förderung in diesen sensiblen Gebieten irreversible Schäden verursachen könnte. Biden betont, dass der Schutz der Meere und Küsten nicht im Widerspruch zu wirtschaftlichem Wachstum steht, sondern vielmehr dazu beiträgt, die Wirtschaft auch für zukünftige Generationen zu sichern.

Biden hat in seiner Amtszeit mehr als 270 Millionen Hektar an Land- und Wasserflächen unter Schutz gestellt, was ihn zum Präsidenten mit den meisten geschützten Flächen in der US-Geschichte macht. Diese Maßnahmen sind Teil seines Klimaschutz-Vermächtnisses, das er seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 verfolgt. Die Entscheidung, die Öl- und Gasförderung in diesen Gebieten zu stoppen, wurde von verschiedenen Interessengruppen, darunter Fischer, Bauern und indigene Gemeinschaften, unterstützt, die sich für den Meeresschutz einsetzen.