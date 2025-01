VW spart Milliarden: Top-Management verzichtet auf Gehalt bis 2030!

Die Führungsetage von Volkswagen (VW) hat beschlossen, sich aktiv an einem umfassenden Sparprogramm des Unternehmens zu beteiligen, indem sie auf Gehalt verzichtet. Laut Gunnar Kilian, dem Personalvorstand von VW, wird das Management bis 2030 voraussichtlich über 300 Millionen Euro einsparen. Die genaue Anzahl der betroffenen Manager und der spezifische Beitrag des Vorstands wurden jedoch nicht genannt, es wurde lediglich angedeutet, dass dieser überproportional zu den Einsparungen des restlichen Managements und der Beschäftigten sein wird.

Das Sparprogramm wurde in einem Rahmen vereinbart, der auch den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht, wobei der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen soll. Besonders betroffen sind die Standorte in Niedersachsen, wo mehr als 29.000 der betroffenen Stellen wegfallen werden. VW beschäftigt in Deutschland insgesamt rund 130.000 Mitarbeiter, von denen etwa 100.000 in Niedersachsen arbeiten. Die Einsparungen sollen jährlich über 4 Milliarden Euro betragen, wobei 1,5 Milliarden Euro auf die Arbeitskosten entfallen.